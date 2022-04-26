Beşiktaş'ta alkış gitti, ıslık geldi

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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında sahasında kaybederek üst üste 2. maçında da galibiyetin uzağında kaldı.

Siyah beyazlılarda Valerien İsmael’in ilk iç saha karşılaşması olan Alanyaspor mücadelesinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve taraftarlardan alkış alan Batshuayi bu kez tepki çekti.

Kasımpaşa karşısında beklentilerin çok uzağında olan Belçikalı futbolcu kenara alınırken ıslıklandı. 62’de yerini Kenan Karaman’a bırakan Batshuayi bir süre tepki gördü. Vida da çıkarken ıslıklandı.

JOSEF’iN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesajla çağrıda bulunurken, “Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha çok inanmamızı sağlıyorsunuz. Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum, hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için” demişti. Taraftarlar da Alanya maçında olduğu gibi yine tribünleri doldurdu ancak bu kez sonuç istedikleri gibi olmadı.