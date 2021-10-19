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Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın harika golü VAR'a takıldı

#Beşiktaş#Sporting#Alex Teixeira
Beşiktaşta Alex Teixeiranın harika golü VARa takıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın harika golü VAR'a takıldı.

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Vodafone Park'ta oynanan mücadelede 3-1 geriye düşen siyah beyazlılar, 45+1. dakikada Teixeira'nın harika vuruşuyla skoru 3-2 yaparken gol geçerlilik kazanmadı.

Welinton'un defans arkasına havalandırdığı topa hareketlenen Teixeira, sağ çaprazdan şık bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

AVRUPA'DAKİ İLK MAÇI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla ilk kez Avrupa'da boy gösterdi.

Siyah beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemedikten sonra Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Alex Teixeira, Sporting mücadelesinde 11'de görev yaptı. 7 maçlık aranın ardından 11'deki yerine dönen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Teixeira, grupta oynanan Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı.

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#Beşiktaş#Sporting#Alex Teixeira

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