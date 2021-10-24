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Beşiktaş'ta Alex Teixeira Galatasaray derbisine hazır! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

#Beşiktaş#Alex Teixeira#Sergen Yalçın
Beşiktaşta Alex Teixeira Galatasaray derbisine hazır Sergen Yalçınla görüştü ve...

Dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Alex Teixeira, kritik maç öncesi Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı. İkilinin görüşmesi sonrası başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız için Necip Uysal formülünü devreye soktu.

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Süper Lig'de 17 puanı bulunan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, 25 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Zirve yarışında son derece önemli olan müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı Teixeira, derbiye damga vurmaya kararlı olduğunu söyledi.

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Sporting maçındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen orta saha oyuncularının performansından memnun kalan Sergen Yalçın, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı.

Sabah'ın haberine göre; hocasıyla görüşerek derbide mutlaka sahada olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncunun, "Galatasaray maçında görev almak istiyorum. Her zamankinden çok daha iyi bir şekilde kendimi göstereceğim. Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim, kendimi ispat etmek istiyorum" dediği ifade edildi.

TEIXEIRA'YA NECİP YER AÇACAK

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Sergen Yalçın, Alex'in sahada yer alması için çözümü de Necip Uysal ile buldu. Kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Umut Meraş dışında derbiye çıkacak üçüncü yerlinin kim olacağı soru işaretiydi ancak bu belirsizlik de ortadan kalkmış durumda.

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48 yaşındaki hoca, 3. Türk olarak sahaya Necip'i sürecek. Tecrübeli futbolcu yarın Vida'nın partneri olarak stoper bölgesinde görev alacak. Başarılı teknik adam, böylece orta sahadaki Josef, Pjanic ve Alex üçlüsünü değiştirmemiş olacak.

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#Beşiktaş#Alex Teixeira#Sergen Yalçın

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