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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi kart krizi!

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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi kart krizi!
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Beşiktaş'ta 6 oyuncu, Alanyaspor ile oynanacak maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

İki takım bugün tarihlerinde 8. kez karşılaşacak. Kalan 7 maçın 6’sını Beşiktaş kazanırken 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaşta Alanyaspor maçı öncesi kart krizi

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