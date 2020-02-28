Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi kart krizi!
Beşiktaş'ta 6 oyuncu, Alanyaspor ile oynanacak maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.
İki takım bugün tarihlerinde 8. kez karşılaşacak. Kalan 7 maçın 6’sını Beşiktaş kazanırken 1 maç ise berabere sonuçlandı.
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