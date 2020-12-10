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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları! Pas çalışmaları...

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Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları! Pas çalışmaları...
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Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

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Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Beşiktaşta Alanyaspor hazırlıkları Pas çalışmaları...

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