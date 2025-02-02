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Beşiktaş'ta Al-Musrati'yle yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

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#Transfer#Beşiktaş#Al-Musrati
Beşiktaşta Al-Musratiyle yollar ayrıldı İşte yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 11:27

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Beşiktaş'ın Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin transferi için siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

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Transferin sessiz takımı Beşiktaş'ta 3. ayrılık gerçekleşti.

Daha önce Jean Onana'yı Genoa'ya kiralık gönderen, Cher Ndour'un da kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş'ta Al-Musrati'yle de yollar ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Libyalı ön liberoyu satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Musrati'nin gün içinde Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

AL-MUSRATI'NİN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon Euro karşılığında Braga'dan Beşiktaş'a transfer olan Moatasem Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 resmi maçta 3 gol kaydetti. 28 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 6 sarı kart ve 1 de kırmızı kart görmüştü.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Al-Musrati

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