Beşiktaş'ta Al-Musrati'yle yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

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Transferin sessiz takımı Beşiktaş'ta 3. ayrılık gerçekleşti.

Daha önce Jean Onana'yı Genoa'ya kiralık gönderen, Cher Ndour'un da kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş'ta Al-Musrati'yle de yollar ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Libyalı ön liberoyu satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Musrati'nin gün içinde Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

AL-MUSRATI'NİN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon Euro karşılığında Braga'dan Beşiktaş'a transfer olan Moatasem Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 resmi maçta 3 gol kaydetti. 28 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 6 sarı kart ve 1 de kırmızı kart görmüştü.