Beşiktaş'ta Al Musrati'nin satışı durduruldu!

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Beşiktaş'ta eski başkan Hüseyin Yücel’in Suudi Arabistan’dan teklif aldığını açıkladığı Al Musrati konusunda başkan Serdal Adalı bekleme kararı aldı. Yücel, Al Musrati için seçim öncesinde “Bonuslarla beraber 10 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık gidecek. Aslında çok iyi değil 2 milyon Euro zarardayız. El Fetih mi bilmiyorum. Ligde son sıralarda olan bir takım. Zorunlu satın alma opsiyonu da ligde kaldığı takdirde çalışacak. Kümede kalmazlarsa alıp almama konusunda tercih hakları var” açıklamasını yapmıştı.

Şartlar Beşiktaş'ın lehine değil

Ancak yeni yönetim Al Musrati konusunda acele etmeyecek. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 1 milyon Euro’su kiralama bedeli olmak üzere 12 milyon Euro’ya alınan 28 yaşındaki futbolcunun gönderiliş şartlarının pek de kulübün lehine olmaması. El Fetih ile yapılan ön protokole göre anlaşma 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro zorunlu satın alma ve 2 milyon Euro bonusu kapsıyor. 13 haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi’nde son sırada bulunan El Fetih’in küme düşmesi durumunda oyuncudan vazgeçme hakkı da bulunuyor.

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Yeni hocanın kararı beklenecek

Opsiyon kullanılsa bile bonuslar için şartlar oluşmazsa 12 milyon Euro’ya gelen Libyalı futbolcu 8 milyon Euro’ya ayrılacak ve Beşiktaş bu transferden 4 milyon Euro zarar edecek. Bütün bu ihtimaller göz önüne alındığında Serdal Adalı ve yönetim kurulu, transfer görüşmelerini askıya aldı. Musrati’nin ayrılması durumunda yerine transfer yapılması zorunluluğu da bu kararda etkili oldu. Deneyimli oyuncu için gelecek teknik direktörün kararı beklenecek ve iyi bir teklif gelmesi durumunda satış değerlendirilecek.