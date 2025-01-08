Beşiktaş'ta Al Musrati ve Can Keleş gitmedi, Immobile soğuğu gerekçe gösterdi

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Sivas karşısında sahaya ligde oynanan Rize maçından farklı olarak 4 oyuncu ile çıktı. Siyah beyazlı takımda moralinin bozuk olduğunu gerekçe gösteren Al Musrati ile, tribünlerden kendisine tepkiler olduğu için oynamak istemeyen Can Keleş, maç kadrosuna alınmadı. Ciro İmmobile de hava şartlarının kötü olduğun belirtip, “Beni ikinci yarıda oyuna alın” dedi.

Topraktepe, Rize maçının 11’inden sakatlığı bulunan Tayyip Talha ile Al Musrati, Salih ve İmmobile’nin yerine 11’e Masuaku, Mario, Ndour ve Semih’i aldı.

MARiO’DAN iKiNCi ASiST

Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Joao Mario dün ilk 11’de forma giydi. Daha önce Süper Lig’de Eyüp maçında Rashica’ya gol pası veren Portekizli futbolcu Sivas karşısında Rafa Silva’nın golünde asisti yapan isim oldu. Mario’nun Beşiktaş’ta hiç golü bulunmuyor.

Haberin Devamı