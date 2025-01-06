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Beşiktaş'ta Al Musrati şoku! Kadroya alınmadı

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#Beşiktaş#Sivasspor#Türkiye Kupası
Beşiktaşta Al Musrati şoku Kadroya alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 15:34

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 3 isim kamp kadrosuna alınmadı. Al Musrati için sakatlık açıklaması yapıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları devam eden Emrecan Terzi ile Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra uyluk arka adale grubunda risk saptanan Al Musrati kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati, takımımızın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır." denildi.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rahhica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Joao Mario, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ciro Immobile.

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Beşiktaşta Al Musrati şoku Kadroya alınmadı

 

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#Beşiktaş#Sivasspor#Türkiye Kupası

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