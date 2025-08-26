×
Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 13:51

Beşiktaş, rekor bedelle transfer ettiği Musrati'yle yolları ayırmaya hazırlanıyor. Espanyol ve AEK'ın ilgisi sürerken, satış ve satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masada.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması hedeflenen isimler için bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği isimlerin başında Musrati geliyor.

Beşiktaş'ın 12 milyon Euro'luk rekor bedelle Braga'dan kadrosuna kattığı Libyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık olarak geçirmişti. Satın alma opsiyonu Fransız ekibi tarafından kullanılmayan Musrati, Beşiktaş'a geri dönse de yaz transfer döneminde yeni bir takıma gitmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş yönetiminin yanı sıra tecrübeli oyuncunun da ayrılmak istediği ve kendisine kulüp bakmayı sürdürdüğü ifade edildi.

TEKLİFLERİN SOMUTLAŞMASI BEKLENİYOR

Musrati için son olarak İspanya La Liga'dan Espanyol ve Yunanistan'dan AEK'in ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, tekliflerin somutlaşmasını beklerken satış ve satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini değerlendiriyor.

Musrati için transfer döneminin başında Arap yarımadasından ilgi olsa da resmi teklife dönüşmemişti.

Yabancı kontenjanını rahatlatmak isteyen siyah-beyazlılar, Musrati ile kısa süre içinde yolları ayırmayı istiyor.

