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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'le yollar ayrıldı! Sonraki satıştan pay detayı...

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#Transfer#Beşiktaş#Ajdin Hasic
Beşiktaşta Ajdin Hasicle yollar ayrıldı Sonraki satıştan pay detayı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 17:19

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi.

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Beşiktaş'ta, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda yolların ayrılması planlanan oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Bu futbolculardan biri de Bosna Hersekli Ajdin Hasic.

Siyah-beyazlı idareciler, görüşmeler neticesinde 22 yaşındaki futbolcuyla ortak bir noktada buluştu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre Beşiktaş, Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi. Ancak Hasic'in yeni kulübü, bir sonraki satıştan siyah-beyazlılara pay ödeyecek.

Bosna Hersekli futbolcunun yeni takımı da birkaç gün içinde belli olacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Ajdin Hasic

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