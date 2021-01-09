Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in talipleri artıyor! Belçika, Hollanda ve Süper Lig ekibi...

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Ajdin Hasic, son iki haftada attığı gollerle herkesin yüzünü güldürdü. Performansını yükseltmesi teknik heyet ve yönetimi memnun ederken, kiralık gönderilmesi noktasında tereddütte kalınan Bosna Hersekli futbolcu için üst üste teklifler geliyor. Belçika ve Hollanda'dan üç kulübün Hasic'i kiralamak istediği, aynı zamanda başta Göztepe olmak üzere Süper Lig ekiplerinin de talip olduğu kaydedildi. Yönetim ise tercih olarak oynama garantisiyle Avrupa'yı düşünüyor. (Sabah)

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