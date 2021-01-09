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Haber Giriş: 09.01.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in talipleri artıyor! Belçika, Hollanda ve Süper Lig ekibi...

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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in talipleri artıyor! Belçika, Hollanda ve Süper Lig ekibi...
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Beşiktaş'ta son iki haftada attığı gollerle adından söz ettiren genç futbolcu Ajdin Hasic'in talipleri artıyor.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Ajdin Hasic, son iki haftada attığı gollerle herkesin yüzünü güldürdü. Performansını yükseltmesi teknik heyet ve yönetimi memnun ederken, kiralık gönderilmesi noktasında tereddütte kalınan Bosna Hersekli futbolcu için üst üste teklifler geliyor. Belçika ve Hollanda'dan üç kulübün Hasic'i kiralamak istediği, aynı zamanda başta Göztepe olmak üzere Süper Lig ekiplerinin de talip olduğu kaydedildi. Yönetim ise tercih olarak oynama garantisiyle Avrupa'yı düşünüyor. (Sabah)

Beşiktaşta Ajdin Hasicin talipleri artıyor Belçika, Hollanda ve Süper Lig ekibi...

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