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Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi 11 eksik

#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Ajax
Beşiktaşta Ajax maçı öncesi 11 eksik

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

- Beşiktaş'ta 11 eksik

Siyah-beyazlı ekip yarınki önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

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Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Ajax