Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye moral: "Seviyoruz seni başkanım"

BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileri, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye hazırladıkları video ile moral verdi.

Çektikleri videoyu siyah beyazlı kulübün yöneticileri ile paylaşan öğrenciler, başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya ‘güçlü ol’ mesajı gönderdi.

'KARTALLAR YANINDA'

Videoda öğrenciler, aynı zamanda BJK-Kabataş Vakfı Kurucu Mütevellisi ve Başkan Vekili olan Çebi için “Vur pençeni kartalım, seni seviyoruz başkanım”,

“Yavru Kartallar olarak hep yanınızdayız”, “Güzel günler göreceğiz”, “Haydi Kartal. Haydi başkan. Yanındayız”, “Sizi çok seviyoruz. Güzel ve güneşli günlerde görüşmek üzere”, Siz bize ‘Çocuklar inanın’ dediniz, daha çok şampiyonluklar göreceğiz Başkanım” ifadelerini kullandı. Öğrenciler Çebi ile birlikte 13 Mayıs’taki testlerin ardından sonuçları pozitif çıkan 8 kişiyi de unutmayarak bu isimlere de geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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