MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye moral: "Seviyoruz seni başkanım"
GeriFutbol Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye moral: "Seviyoruz seni başkanım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye moral: "Seviyoruz seni başkanım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye moral: "Seviyoruz seni başkanım"
Abone Olgoogle-news

Çektikleri videoyu siyah beyazlı kulübün yöneticileri ile paylaşan öğrenciler, başta koranavirüs testi pozitif çıkan başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya ‘güçlü ol’ mesajı gönderdi.

BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileri, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye hazırladıkları video ile moral verdi.

Çektikleri videoyu siyah beyazlı kulübün yöneticileri ile paylaşan öğrenciler, başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya ‘güçlü ol’ mesajı gönderdi.

'KARTALLAR YANINDA'

Videoda öğrenciler, aynı zamanda BJK-Kabataş Vakfı Kurucu Mütevellisi ve Başkan Vekili olan Çebi için “Vur pençeni kartalım, seni seviyoruz başkanım”,

“Yavru Kartallar olarak hep yanınızdayız”, “Güzel günler göreceğiz”, “Haydi Kartal. Haydi başkan. Yanındayız”, “Sizi çok seviyoruz. Güzel ve güneşli günlerde görüşmek üzere”, Siz bize ‘Çocuklar inanın’ dediniz, daha çok şampiyonluklar göreceğiz Başkanım” ifadelerini kullandı. Öğrenciler Çebi ile birlikte 13 Mayıs’taki testlerin ardından sonuçları pozitif çıkan 8 kişiyi de unutmayarak bu isimlere de geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

 

Beşiktaşta Ahmet Nur Çebiye moral: Seviyoruz seni başkanım

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle