Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve Önder Karaveli isyanı! 'Altını ben oymadım'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2022 yılı 1. Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, Sergen Yalçın'la ilgili eleştirilere isyan ederken, Önder Karaveli'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Sağlıklı olması için bir çalıştay ya da bir askı süresi tüzüğe koyalım. Tüzükte bundan sonra değişiklik olacaksa askında kalsın."

"BORCUMUZ 3.9 MİLYAR TL, KULÜBÜ YAPILANDIRMAKTA ZORLANIYORUZ"

"Borcumuz 4.5 milyar TL değil ama 3.9 milyar TL. Hesapta çelişkili açıklamalar oluyor. Kasanızda olanı borcunuza mahsup etmediğiniz zaman borcunuz daha yüksek oluyor. 3.9 milyar TL net borcumuz var. Gelirlerimiz var, çeklerimiz var. Yuvarlak hesap 4 milyar TL diyelim. Ben buraya geldiğimde borç 3 değil, 3.3'tü. Onun üzerinden bugüne kadar yılda 600-700 milyon lira faiz ödüyoruz maalesef. Bu borcun faizini nasıl karşılayacağımızı çözmemiz gerekiyor. Bu gemiyi yüzdürmeye çalıştık. Biz çok sorun çözmeye çalıştık. Bundan sonraki süreç Beşiktaş'ın geleceğini planlamasıyla ilgili adım atması gereken bir süreç. Kapıda icra memuru beklerken, futbolcunuz maaş alamayıp ihtarname çekerken aynı zamanda Beşiktaş'ın yapılandırmasını yapmakta zorlanıyoruz."

Haberin Devamı

"7 sene, 10 sene bu kulüpte hiçbir şey yapılmamış. Her şey bizim önümüze geldi. Biz de bunları bilerek geldik, çözeriz. Üzüldüğüm konu şu; her şeyin bir an evvel çözülmesini bekliyorlar. Bunların çözülmeyeceği algısı yaratılıyor."

"LJAJIC'E 750 BİN EURO BİLE VEREN OLMADI"

"Geldiğimizden bugüne yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı. Bu kontratlardan bu sene sonu ancak kurtulabiliyoruz. Ljajic'i oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Bazı sporcularla ilgili elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen maalesef gitmedi. 3 milyon 750 bin euro bizden alan futbolcuya 750 bin euro bile öneren olmadı. 350 bin euroya git dediğimizde "Ne işim olur orada? Ben, İstanbul'dayım ve keyfim yerinde" dedi."

"12-13 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR"

Haberin Devamı

"Adamı değerlendirdik mi değerlendirdik. Sergen Hoca da uğraştı. Sergen Hoca, "Olmayacak bu iş, adamın niyeti yok" dedi. 12-13 oyuncunun kontratı bitiyor, bakın hepsine maliyetleri çok yüksek. Bazılarıyla devam edeceğiz şimdi açıklamak istemiyorum."

"ERSİN VE RIDVAN'A TALİPLER VAR"

"Kaleci Ersin'e, Rıdvan'a talipler var. Can diye bir arkadaşı aldık, çok başarılı gelecek bunlar. Bir yandan da top oynanıyor. Geçen seneki futbol ekonomimizde bir hata yok."

"Pjanic, Teixeira ve Batshuayi... Batshuayi, Aboubakar yerine geldi. Aboubakar'la ilgili geçen sene yaşananları hatırlıyorsunuz. Teixeira ve Pjanic de müsaade edin Şampiyonlar Ligi oynayan takımımızda olsun. Talihsizlikler de var. Pandemi döneminde üst üste kovid olmaları, sakatlıklar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildi. Onlarla yapılan kontratlar 1 yıllık, devam edip etmeme hakkı bizde. Biz geldiğimizde bize böyle bir şans verilmedi, 5 yıllık kontratlar geldi masamıza. Bizden sonra gelecek arkadaş olursa görecektir ki kendisinin elini kolunu bağlayacak ne yüksek ne de uzun vadeli kontratlar olacak. Bunu çok dikkatli bir şekilde yaptık."

Haberin Devamı

"ÖNDER KARAVELİ'YE BEN SAHİP ÇIKACAĞIM"

"Sergen Hocamızla yola çıktık, Önder Karaveli ile devam ediyoruz. Camia sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem bana yetki verdiniz, hesabını ben size veririm. Hocamızı her maç sornası yerin dibine vurmaya çalışan, Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş arkadaşlar var. Meslekleri icabı eleştirmek zorundalar ama biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur? Hemen ip çekilecek! Siz çekin ama ben çektirmeyeceğim. Ben zaten çekeceğim acıyı çektim, bundan sonra Beşiktaş'ın özkaynaklarına yöneleceğim."

"SERGEN YALÇIN YARIN BİR GÜN YİNE GÖREV YAPACAK"

"Çok iyi top oynadığımız bir günde Kayserispor'a yenildik. Ben felaket üzüldüm. Bunun gecesinde Sergen Yalçın Hoca'yla yaşanmamış olan şeyleri alelacele YouTube programında söylemenin ne anlamı olabilir? Buranın ekmeğini yemişsiniz. Sergen Hocamız, müzedeki 3 değerli kupanın hocası. Onun zarar görmesini hayatım boyunca istemem. Ancak biz de görmemeliyiz."

Haberin Devamı

"Biz, Sergen Hoca'yla 1,5 ay içinde defalarca konuştuk. Emre Kocadağ Bey burada mı? Emre Bey, ben sizi oraya gönderdim. "Hocam şöyle söylüyor, biz böyle söyledik" dediniz mi bana, dediniz. Yalan değil, bunlar doğru! 1,5 ay hocayla görüşmemişiz biz. Böyle bir şey olabilir mi, o bizim kıymetlimiz! Yarın bir gün gelecek yine görev yapacak burada."

"SERGEN HOCANIN ALTINI BEN OYMADIM"

"Biz uçaktan indik, "Hocam sabah konuşalım, bitirelim. Öyle tatile git" dedik. "Başkanım 15 gün müsaade edin, ben dinlenmek istiyorum, çok konuşmak istemiyorum" dedi. Bu kadar yorulmuş bir hocanın bunu söylemeye hakkı var. Ben de "Tabii ki" dedim. 15 gün sonra oturduk konuştuk. İşin ekonomisini, parasını, onun dediklerini yaptık, hocamızın da gönlünü yerine getirdik, hakkı olanı da verdik. Ancak ben Beşiktaş'ın menfaati için pazarlık yaptım, suç mu işledim? 1 Temmuz'da işbaşı yapacak olan hocayı, 1 Temmuz'da işbaşı yaptırdık. Hocamızın istediği transferlerin de birçoğunu yaptık. Sezon başlarken de hocamız çok mutluydu. Kendi ekonomisinden, futbolcularından memnundu. Kendisi iki kere, Beşiktaş'ı düşündüğü için hiçbir şey talep etmeden bırakmak istedi. İki kere ben frenledim. Üçüncüsünde ben de yıpranmasını istemedim. Yarın bir gün buraya gelecek. Bizim çocuğumuz. Buranın ekmeğini yemiş bir arkadaş tarafından Kayseri maçı gecesinde açıklanmasının arkasında "Seçime gidiyoruz arkadaşlar" var herhalde. Sergen Hoca'nın altını ben oymadım, neden oyayım ki? Kim kupa almak istemez, şampiyon olmak istemez?"

Haberin Devamı

"HAKEMLER İÇİN CİNAYET İŞLEYEMEM, KUSURA BAKMAYIN"

"Hakemler konusunda gerekeni yapıyoruz. Gidiyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz, dosya sunuyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın. Görevimi yapıyorum. Beni kale almıyorlarsa kale alacak bir başkan bulursunuz. Sürekli hakem hakem hakem, tamam! Algı yaratılması beni rahatsız ediyor. Başarısız olabilirim, o tartışılabilir. Ancak gereğini yapıyorum."

"Pandemi döneminde kolumuz kırıldı, 3 kere covid olduk ama bunlardan kimse bahsetmiyor. 3 kupa aldık, kadınlarda da 1 tane aldık. Toplam 4 kupa..."

"SEÇİN YA DA SEÇMEYİN AMA SAHİP ÇIKIN"

"1 yılda ben 3 defa covid geçireceğim, kolum kırılacak, cebimden para vereceğim, 600 milyon TL kefalete imza atacağım, 110 milyon TL para vereceğim, 4 evi ipotek vereceğim ama "İbra edilmesi hata." Ne yapmam gerekiyordu? 4 tane kupa getirmişim. Bana sahip çıkın! Seçin ya da seçmeyin ama sahip çıkın!"

"BU YALANLARI NEDEN SÖYLEDİKLERİNİ BİLİYORUM"

"Sergen Hocamızın altını biz oymadık. Hocam başarılı olsun diye oyuncuların maaşını ve primlerini gününde ödedim. Hocasının başarısız olmasını isteyen başkan, bu ödemeleri yapmaz. Koca koca yalanları bırakacaklar. Bunu neden yaptıklarını da ben biliyorum. "Seçim geldi seçim, geldi çattı Ramazan" muhabbeti."