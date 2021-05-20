Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Salih Uçan ve Ghezzal için flaş açıklama!

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarına dair ipucu verirken, kadroya katılması gündemde olan Salih Uçan ve kiralık sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal ile ilgili konuştu.

Çebi, Salih Uçan'ın listelerinde olduğunu ancak henüz bir anlaşma yapmadıklarını belirtti.

Beşiktaş Başkanı açıklamasında, "Salih Uçan için niyet var ama henüz bir imza yok. Kafamızdan geçenlerin içinde, boşa çıkan futbolcular içinde. 'Olabilir' diye kafamızdan geçirdiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.,

"GHEZZAL'IN EVİ MONACO'DA, GİTSİN TABİ"

Ghezzal ve Rosier'nin durumuna da açıklık getiren Çebi, "Ghezzal'ın evi Monaco'da, gitsin tabii. (Gülerek) Şaka bir yana, Rachid ile Rosier aynı durumda, başarılı bir sezon geçirdi. Kiralayacağız ya da bonservisini alacağız. Ghezzal'ın kulübünde son senesi, onu kiraya vermek istemeyebilir kulübü. Rosier çok genç ve kontratı uzun olduğu için kulübü belki 1-2 sene daha bizde olmasını isteyebilir" dedi.

Bütçeleri dahilinde hareket edeceklerini söyleyen Beşiktaş başkanı, "Sözleşmeler bitti, oyuncularımız bir aileleriyle görüşecekler. Hepsi Beşiktaş'ta kalmak isteriz dediler ama kulüpleriyle görüşmeler yeni başlayacak. Bizim bütçemiz neyse odur. Paramızın yetmediği oyuncuların yerine geldi Ghezzal. Enseyi karartmamak lazım" şeklinde konuştu.

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