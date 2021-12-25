Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert sözler! "Size 'Paralar nerede' diye bağırtan..."

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Çebi, eski başkan Fikret Orman döneminde yapılanları sert bir dille eleştirirken, Orman'ın maaş ödemesi yapmayacağını UEFA'ya bildirdiğini ve UEFA'nın da bunu kabul ettiğini söyledi.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

Mali ve İdari Genel Kurulları, pandemiden dolayı istediğimiz zamanda yapamadık. Mayıs ayında 3 kupayı kaldırdıktan sonra popülist olarak bir genel kurul yapabilirdim ama derdim o değildi. Mayıs ayında 3 kupa kaldırmış olan kulübün taraftarlarının bunun tadını çıkarmasını arzu ettim.

"HAKEMLERLE İLGİLİ YARIN KONUŞACAĞIM"

Bizi eleştirenler var Twitter'da. Evlerinde sıcacık otururken, ben iki kovid, bir tane de kol kırığı geçirdim. Helal olsun. Eleştirin ama insaf biraz! Sosyal medyada abuk sabuk eleştiriler yapanları esefle kınıyorum. Bugün burada yoklar, malum kişiler zaten biliyorsunuz. Hakemlerle, kurullarla ilgili konuları yarın konuşacağım.

"SİZE 'PARALAR NEREDE' DİYE BAĞIRTAN BEN DEĞİLİM"

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Bizden önceki yönetim ve başkanın, mayıs ayında "Paralar nerede?" denirken aday olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, "Paralar nerede?" dendi diye ekim ayında gittiler. 2 ayda ne değişti de gittiniz? Sürekli hodri meydan, altımızı oyuyorlar diyorlar. Kim oyuyor kardeşim? Çıkın burada "Benim altımı bu oydu" deyin. Ben kimsenin altını oymadım. "Paralar nerede?" diye bağırtan ben değilim. Kendi elinde kameralar vardı, bağıranlar gözüküyordu, onları çağırır sorarsınız.

"UEFA'YA 'MAAŞLARI ÖDEMEYECEĞİZ' DİYE DİLEKÇE VERMİŞLER"

Eylülün sonu itibariyle UEFA'dan temiz kağıdı alıp, Avrupa kupalarına katılabilmek için borçlarınızı ödeyeceksiniz ve Avrupa mücadelenizi vereceksiniz. Onlar buradan giderken, UEFA'ya dilekçe verdiler, "Eylülün ödemelerini yapmayacağız, ekimde seçim var" En çok içerlediğim yer burası. UEFA buna nasıl müsaade etti, o da meçhul.

"GARİBANLARIN TAZMİNATINI ÖDEMEMİŞLER"

O ödemeleri Ekim'in 21'inde seçimle gelen, 4 gün ömrü olan bu yönetimin önüne koydular. Kendi mali bütçelerimize, sıkıntılarımıza katlanarak bir araya getirdik 3-5 kuruşumuzu, bu problemi çözdük. Bunu çözerken, evlerimizi ipotek verdik. Gidenlerin ipoteği yoktu. 1 kuruş alacaklı gitmediler. Bu yapılanları doğru bulmuyorum. Önümüze büyük bir enkaz bırakıldı dedim. Kulübün CEO'su ayrılmış. Ne zaman ayrıldın? 2 gün önce. Bizi neden beklemedin? Kapıdan içeri giriyorum elektrikler yanmıyor. 3 tane sekreter kapıda, 2'si gitmek istiyoruz diyorlar. Gidin diyorum, tazminatımızı verin diyorlar. Garibanların tazminatını vermemişler, kalantorların 500 bin lira hesaplarına para yatırıp gitmişler. İşte bu sebeple şikayetçiyim.

"KİM GELİRSE GELSİN DENETLEME YAPILACAK"

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Bu rapor, bizim boynumuzun borcuydu. İbra edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır diye bir şey yok! İbra edilmemek de insanlar için önemli olmalı. Başınız dik geleceksiniz, kulübe hizmet edeceksiniz. İbra edilmeyi talep edeceksiniz, kendiliğinden olmayacak. Hazırlanan raporla ilgili kimseyle bir garezim yok. Ben de o dönemde varmışım, ben o dönemde olmadığımı söylemedim ki. Belki içinde benimle ilgili de bir şeyler vardır. Neyse cezası, bedeli ödeyeceğim! Bundan sonra bu kulübe kim gelirse gelsin, hizmet ederken kendisinden sonra birilerinin gelip denetleme yapacağını bilmesi lazım. Bunun örf, adet haline gelmesini rica ediyorum.