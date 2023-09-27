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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimine istifa çağrısı

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebi yönetimine istifa çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 22:03

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim istifaya davet edildi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olurken konuk tribünde yer alan siyah beyazlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini protesto etti.

Siyah beyazlı taraftarlar, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanında oynanan maç sırasında yönetimi ciddi şekilde protesto etti.

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Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Adana Demirspor deplasmanında taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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