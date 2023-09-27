Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimine istifa çağrısı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olurken konuk tribünde yer alan siyah beyazlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini protesto etti.
Siyah beyazlı taraftarlar, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanında oynanan maç sırasında yönetimi ciddi şekilde protesto etti.
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.
Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Adana Demirspor deplasmanında taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.
Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.