Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi

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ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-3 Aralık 2023 arasındaki dönemi ibra oylamasında Çebi dönemi ibra edilmedi.

İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2023 - 3.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi. Verilen kararın ardından Çebi, salonu terk etti.

Hasan Arat yönetimi ise idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.

ELEŞTİRİŞERE YANIT VERDİ

Oylama öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullanmıştı:

Mevcut başkan Hasan Arat'ın eleştirdiği, salondaki birçok üyenin tepki gösterip protesto ettiği Çebi, eleştirilere yanıt verdi.

Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde açıklama yapmadığını aktaran Çebi, "Sadece mali genel kurula hesap vermek için geldim. Beşiktaş'ın son 25-30 yılında bir ilktir. Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse 'Yuh' diyemez, sosyal medyadan küfür ettirilemez." ifadelerini kullandı.

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Veremeyeceği bir hesabı olmadığını dile getiren Çebi, "Ben hiçbir şeye cevap veremeyecek bir adam değilim. Beşiktaş'ta ne çaldım ne çaldırdım." dedi.

Ahmet Nur Çebi, 2019'da seçildiğinde kulübün zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Dört yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Karşılığı 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar liraydı, karşılığı 288 milyon dolardı. Borcu 200 milyon dolar aşağı indirerek gittim. Şu andaki borç ise 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti." diye konuştu.

'GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDIK'

Kendi dönemindeki transferler hakkında görüş bildiren Çebi, "Amartey'in yerine bir de Gedson'u konuşalım mı? Bu oyuncu 1.4 Milyon euro maaşla oynuyor. Kaleci Mert Günok, Masuaku hala oynayan. Semih Kılıçsoy ile biz 2026'ya kadar sözleşme yapmıştık zaten. Sanki adam gidiyormuş da siz durdurmuşsunuz gibi yapıyorsunuz, yapmayın. Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Rachid Ghezzal, Rossier'in hiç mi kıymeti yok. Kötüleri konuşuyorsunuz ama iyileri de konuşun." dedi.

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'HESAP VERMEYE GELDİK'

Genel kurula hesap vermeye geldiğini söyleyen Çebi, "Ben hesabı size vermeye geldim, kaçmadım. Bundan sonra da geleceğim. Beşiktaş ne zaman benden bir şey isterse koşar gelir, yardım etmeye çalışırım. Beşiktaş'a verdiklerim, yaptıklarım ortada. Takdir genel kurulundur. Ben hesabımı verdim. Her zaman da veririm." diyerek sözlerini tamamladı.

Sözleri sık sık kesilen ve tepki gösterilen Ahmet Nur Çebi, kürsüden ayrılırken yuhalandı.