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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve play-off açıklaması

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#Beşiktaş#Süper Lig#Play-Off
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebi ve play-off açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 12:48

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında sezonun şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi için öneri yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Play-Off

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