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GeriFutbol Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten fedakarlık! Teklifi kabul etti
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:29 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten fedakarlık! Teklifi kabul etti

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten fedakarlık! Teklifi kabul etti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, maaşı konusunda önemli bir fedakarlık yaptı.

Pandemi nedeniyle dünya futbolunda yaşanan büyük kriz sonrası kulüpler oyuncuların maaşlarında indirim talebinde bulunmuştu.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Adem Ljajic pandemi dönemindeki maaşından yüzde 15'lik indirime gitti.

Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı oyuncularla görüşme yaparak indirim talebinde bulunmuş ancak bazı futbolculardan olumsuz yanıt gelmişti.

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