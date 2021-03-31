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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten fedakarlık! Teklifi kabul etti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, maaşı konusunda önemli bir fedakarlık yaptı.
Pandemi nedeniyle dünya futbolunda yaşanan büyük kriz sonrası kulüpler oyuncuların maaşlarında indirim talebinde bulunmuştu.
Orta Çizgi'nin haberine göre; Adem Ljajic pandemi dönemindeki maaşından yüzde 15'lik indirime gitti.
Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı oyuncularla görüşme yaparak indirim talebinde bulunmuş ancak bazı futbolculardan olumsuz yanıt gelmişti.