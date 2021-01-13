Beşiktaş'ta Adem Ljajic yerine Alexandru Maxim transferi iddiası!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Bu sene Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden olan Gaziantep FK'nın Romanyalı 10 numarası Alexandru Maxim için Beşiktaş devreye girdi.

Romanya basınınında yer alan habere göre Sumudica'nın ayrılığı sonrası Alexandru Maxim de kulüpten ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin ise Beşiktaş olabileceği kaydedildi.

ADEM LJAJIC YERİNE

Beşiktaş'ın Adem Ljajic yerine Maxim'i düşündüğü ve Sergen Yalçın'ın da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi. Siyah beyazlı ekibin bu transfer için Gaziantep FK'ya kadroda düşünmediği isimleri takasta kullanması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkarken 9 gol kaydetti.

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