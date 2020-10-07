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GeriFutbol Beşiktaş'ta Adem Ljajic 4 milyon euroyu reddetti
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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Adem Ljajic 4 milyon euroyu reddetti

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Transferin eleştirilen takımlarından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın forma vermediği Adem Ljajic için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi. Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı ama transfer son dakikada yattı.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... 3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmedi ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçti.

Beşiktaşta Adem Ljajic 4 milyon euroyu reddetti

Son olarak Adem Ljajic için de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi. Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi.

Beşiktaş'ta dün yönetim kurulundan bazı isimlerin istifa ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi. Bu idarecilerden Mesut Urgancılar ve Berkan Gocay, kulübün sitesinden haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. 2. Başkan Adnan Dalgakıran ise A Spor'a, "İstifa etmedim, sadece iletişim sorumluluğu görevini bıraktım" diye konuştu.

Beşiktaşta Adem Ljajic 4 milyon euroyu reddetti

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