Beşiktaş'ta adaylık sorusunu Ahmet Nur Çebi yanıtsız bıraktı, Fikret Orman 'hazırım' dedi!

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Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı’nda yaptığı olağanüstü toplantıda ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp istifasını kabul eden Beşiktaş Yönetim Kurulu, daha sonra Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.

Kulübün dün saat 12.15’te yayınladığı açıklamada kongre kararı şu sözlerle duyuruldu: “Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.” Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından gözler muhtemel başkan adaylarına çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Hürriyet’in “Başkanlığa yeniden aday olacak mısınız?” sorusunu, “Şu an gerçekten çok yoğunum” diyerek yanıtsız bıraktı.

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SON NEFESİME KADAR

2012-2019 yılları arasında başkanlık yapan Fikret Orman ise, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın aynı sorusuna, “Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım. Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş’ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orada olurum” cevabını verdi.