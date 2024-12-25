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Beşiktaş’ta adayların listeler belli oldu

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı
Beşiktaş’ta adayların listeler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:00

Hüseyin Yücel, mevcut yönetimde de bulunan Onur Göçmez ve Mete Vardar’la yola devam ederken Serdal Adalı daha önce yöneticilik yapan Hakan Daltaban ve Murat Kılıç’ı ekibine dahil etti.

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Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listeleri belli oldu. Yücel, mevcut yönetimde de bulunan Onur Göçmez ve Mete Vardar’la yola devam ederken Beşiktaş’ın eski başkanı Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya’yı da listesine aldı. Serdal Adalı ise daha önce yöneticilik yapan Hakan Daltaban ve Murat Kılıç’ı ekibine dahil etti.

SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU LiSTESi

· Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

· Yedek üyeler: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU LiSTESi

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· Asıl üyeler: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Ahmet Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

· Yedek üyeler: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı

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