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Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Adana Demirspor
Beşiktaşta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 14:39

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıkları bitti.

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Adana Demirspor

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