Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Abraham kulübeye, yeni santrfor Toure!

Güncelleme Tarihi:

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı için kritik bir karar aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynayacakları Karagümrük maçında takımın 1 numaralı santrforu Tammy Abraham’ı yedek oturtup, kanat oyuncusu olarak transfer edilen El Bilal Toure’yi en uçta gol umudu olarak görevlendirmeyi planlıyor.

Taktik çalışmalarında Toure’yi santrfor oynatan Yalçın’ın Malili futbolcunun performansından memnun kaldığı öğrenildi.

Yalçın’ın bu kararında Toure’nin Abraham’dan daha hareketli ve süratli bir oyuncu olmasının büyük rolü olduğu belirtildi. Atalanta’dan kiralanan Toure, Beşiktaş’ta 9 maçta 2 gol, 3 asist üretirken, asistlerin tamamı son 3 karşılaşmada geldi.

