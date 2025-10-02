×
Beşiktaş'ta Abraham belirsizliği sürüyor!

#Beşiktaş#Abraham#Galatasaray
Ekim 02, 2025 16:07

Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılarda, Kocaelispor maçında sakatlanan Tammy Abraham’ın durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Siyah beyazlılarda, zorlu mücadele öncesinde Tammy Abraham’ın durumu netleşmiş değil.

Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İngiliz futbolcunun MR’ı çekildi. Deneyimli ismin, aldığı darbe sonucu omzunun çıktığı görüldü. Sağlık heyeti gerekli hamleleri yaparken, oyuncunun derbide sahada olup olmayacağı merak konusu.

Abraham, son yapılan antrenmanda yer almadı. İngiliz golcünün, Galatasaray maçında yer alma ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi.

Beşiktaş teknik ve sağlık heyeti, maç gününe kadar Abraham’ın durumunu yakından takip edecek. Son karar, derbi günü verilecek.

Abraham’ın oynayamaması durumunda, Beşiktaş’ın derbideki golcüsü El Bilal Toure olacak. İngiliz oyuncunun forma giymesi halinde ise Toure yine sol kanatta görev yapacak.

 

