Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu... Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu olan Vincent Aboubakar, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlanmış ve siyah beyazlı taraftarları korkutmuştu.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi dizinde ağrı hisseden ve kendi isteğiyle ikinci yarıya çıkmayan Kamerunlu golcünün son durumu netlik kazandı.

Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe derbisi öncesi tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı ve ciddi bir sorununun olmadığı belirtildi.

MAÇ SONU SAHAYA İNMİŞTİ

Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra soyunma odasında tedavi olan Aboubakar, daha sonra tribüne gelip, takım arkadaşlarının yanına oturmuştu. Aboubakar, maç sonrasında da sahaya inmiş ve arkadaşlarıyla galibiyeti kutlamıştı.

Kontrol amaçlı oyundan çıkan Aboubakar'ın Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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