Beşiktaş'ta Aboubakar'dan taraftara mesaj: Siz beni gelecek sezon görün

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Beşiktaş’ta bu sezon bir dönem kadro dışı kalan, ayrıca sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle beklentileri karşılayamayan Vincent Aboubakar “Yeni sezonda daha tempolu ve hırslı, bol gol atan Aboubakar izlettireceğim” dedi. Sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan Kamerunlu golcü “Bu sezon Afrika Kupası, sakatlıklar gibi etkenler beni yordu. Menajerime birçok takımdan teklif geldiği belirtiliyor fakat ben sürekli gezen oyuncu değilim. Beşiktaş taraftarına şampiyonluk borcum var. Yeni sezonda tempolu ve koşan bir Aboubakar olacak. Taraftarlarımızın desteği beni hırslandırıyor” dedi. Bu arada başkan Hasan Arat beklenen Nuri Şahin görüşmesi için Almanya’ya gitti. Arat’ın Nuri Şahin’in yanısıra bazı oyuncuların temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.