Beşiktaş'ta Aboubakar'dan Porto itirafı! 'Nedeni sakatlık değildi'

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Vincent Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Aboubakar, "En önemlisi takımın yaklaşımıydı. Maça iyi başladık ve golden sonra oyunumuzu geliştirdik. Gol güzeldi ama takım oyunu daha iyiydi." dedi.

'PORTO'DAN AYRILIŞ SÜRECİM...'

Aboubakar sözlerini, "Porto'dan ayrılış sürecimde oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Oynamama nedenim sakatlık değildi. Nedense süre alamadım. Burada iyi bir arkadaşlık var, güzel gidiyoruz. %100 olduğumda çok daha değişik seviyeler ortaya koyacağım." ifadeleriyle sürdürdü.

Şampiyonluk yarışını da yorumlayan Kamerunlu yıldız, "Lig dengeli gidiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray da çok istiyor, biz de çok istiyoruz. Birlik ve beraberlikle devam etmeliyiz. Daha oynanacak çok maç var" şeklinde konuştu.