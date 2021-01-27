Beşiktaş'ta Aboubakar’a iki talip çıktı
Emre Kocadağ, Aboubakar için transfer tekliflerinin gelmeye başlandığını söyledi.
Kamerunlu yıldızın Beşiktaş’ta kimliğini bulduğunu belirten Kocadağ, oyuncunun 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiğini, bununla birlikte Fransa ve İspanya’dan Aboubakar’a teklifler geldiğini belirtti.
Öte yandan Beşiktaş, Kayra Yılmaz’dan sonra sağ kanat oyuncusu Atakan Üner’i de sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladı.
HULK OLMAZSA FORVETE FADEL KOITA
Beşiktaş, Brezilyalı forvet Hulk’a yaptığı teklife henüz yanıt alamazken B planı olarak Fadel Koita’ya yönelme kararı aldı.
Kasımpaşalı yöneticiler, kadro dışı bıraktıkları Gineli oyuncu için siyah-beyazlıların temasa geçtiğini doğruladılar
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