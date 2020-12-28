Beşiktaş’ta Aboubakar unutulmadı

Siyah-beyazlı futbolcular, Sivasspor karşısında 18’inci dakikada Güven Yalçın’ın attığı gol sonrasında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Aboubakar’ı unutmadı.

Atılan gol sonrasında yedek kulübesine hareketlenen siyah-beyazlı futbolcular, annesinin cenazesine katılmak için ülkesi Kamerun’a giden Aboubakar’ın formasını alarak golcü oyuncuya destek oldu.



Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice, cumartesi günü hayata gözlerini yummuş golcü oyuncu da cenaze törenine katılmak için bugün ülkesine gitmişti.

Sivasspor maçında görev alamayan Aboubakar, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında da forma giyemeyecek.