Beşiktaş'ta Aboubakar tamam, sırada Shelvey var!

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Beşiktaş, Wout Weghorst’un ayrılığının ardından her konuda anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar’ın Al-Nassr’dan bonservisini almasını beklerken orta sahadaki arayışlar da sürüyor.

Siyah beyazlıların gündeminde Premier Lig’de Newcastle United forması giyen Jonjo Shelvey yer alırken hem oyuncuyla hem de kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

2016’da Newcastle, Shelvey için Swansea’ye 16 milyon Euro bonservis öderken sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda fazla şans bulamadı. Uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 10 maçını kaçıran Shelvey bu sezon 3’ü ligde 2’si FA Cup’ta sadece 5 karşılaşmada görev yaparken 1 maçta 11’e girebildi.