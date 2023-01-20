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Beşiktaş'ta Aboubakar tamam, sırada Shelvey var!

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#Transfer#Beşiktaş#Shelvey
Beşiktaşta Aboubakar tamam, sırada Shelvey var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

Siyah beyazlıların Newcastle’lı oyuncu için yapılan görüşmelerde anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş, Wout Weghorst’un ayrılığının ardından her konuda anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar’ın Al-Nassr’dan bonservisini almasını beklerken orta sahadaki arayışlar da sürüyor.

Siyah beyazlıların gündeminde Premier Lig’de Newcastle United forması giyen Jonjo Shelvey yer alırken hem oyuncuyla hem de kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

2016’da Newcastle, Shelvey için Swansea’ye 16 milyon Euro bonservis öderken sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda fazla şans bulamadı. Uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 10 maçını kaçıran Shelvey bu sezon 3’ü ligde 2’si FA Cup’ta sadece 5 karşılaşmada görev yaparken 1 maçta 11’e girebildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Shelvey

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