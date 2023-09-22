Beşiktaş'ta Aboubakar takımdan ayrı düz koşu yaptı

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Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Club Brugge maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.



Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, takımdan ayrı düz koşu yaptı.



Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.