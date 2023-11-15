Beşiktaş'ta Aboubakar için transfer iddiası! Suudi Arabistan ekibi...

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Geçen sezonun devre arasında Wout Weghorst’un Manchester United’a transferi sonrası Al Nassr’dan transfer edilen Vincent Aboubakar, kısa sürede takıma önemli katkı sağlamıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezona da fırtına gibi girip 18 maçta 11 gol ve 3 asistle oynayarak 14 sayıya imza attı. Ancak son karşılaşmalarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımını yalnız bırakan Kamerunlu futbolcu, son olarak UEFA Konferans Ligi’nde Bodo’yla oynanan maç öncesi ısınmaya çıktığı sırada problem yaşamış ve kadrodan çıkarılmıştı. Aboubakar, Başakşehir maçında da sahaya çıkmadı.

BURAK YILMAZ'DAN FLAŞ İDDİA

Beşiktaş’ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz, dün Milliyet'ten Attila Gökçe'ye verdiği röportajda Vincent Aboubakar’la ilgili olarak, “Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum” dedi.

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BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın iddialarıyla ilgili resmi siteden açıklama yaptı:

Bu iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar´ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Aboubakar’ın avans talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

Beşiktaş Kulübü, Aboubakar’ın son durumuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Bildiride, “Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar´ın Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir” denildi.

"SUUDİ ARAİSTAN EKİBİ İLGİLENİYOR"

Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Aboubakarile ilgileniyor. Arap kulübünün, Fransız süperstar Karim Benzema’nın yanında Aboubakar’ı düşündüğü bildirildi.

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Vincent Aboubakar’ın temsilcilerinin, Al-Ittihad’a, oyuncunun kontratında 6.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesinin bulunduğunu ilettiği ve Arap kulübünün de bu rakamı karşılamaya olumlu baktığı ifade edildi.

Aboubakar’ın, maaş olarak 5 milyon Euro’luk talebinin olduğu, Al-Ittihad’ın ise 4 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunduğu ifade edildi.