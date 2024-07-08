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Beşiktaş'ta Aboubakar, Colley ve Masuaku çalışmalara başladı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst
Beşiktaşta Aboubakar, Colley ve Masuaku çalışmalara başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:47

Beşiktaş'ta izinleri biten Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku, siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

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Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

İzinleri biten Aboubakar, Colley ve Masuaku, takıma katıldı ve ilk antrenmanlarına çıktı. Amir Hadziahmetovic'in bireysel çalıştığı, Ante Rebic'in ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin 15 Temmuz'da Slovenya kampına katılacağı bildirildi. Milli oyuncular Mert Günok ile Semih Kılıçsoy'un ise 20 Temmuz'dan sonra yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı kaydedildi.

Beşiktaş, akşam yapacağı idmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst

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