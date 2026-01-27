Beşiktaş'ta 8. veda an meselesi: Sıra Abraham'ın ayrılığına geldi!

×
Beşiktaşta 8. veda an meselesi: Sıra Abrahamın ayrılığına geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:00

İngiliz futbolcunun satışı yolunda en kritik adım atıldı.

Ara transfer döneminde as takımdan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile yollarını ayıran Beşiktaş, Necip Uysal'ı da kadro dışı bırakarak as takımdan 7. oyuncusuyla vedalaşmıştı.

Siyah-beyazlıların, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya satışına yönelik en önemli hamleyi de dün yaptı ve oyuncunun bonservisini Roma’dan satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Abraham’ın sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda Roma Kulübü’ne 13 milyon Euro ödenecektir” denildi.

Beşiktaş, satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı futbolcu için Roma’ya daha önce 2 milyon Euro kira bedeli ödemişti. Kartal, 15 milyon Euro’ya mal olan Abraham’ı, 21 milyon Euro ve Yasin Özcan karşılığında Aston Villa’ya satmıştı. Beşiktaş’a 7 ayda 6 milyon Euro kazandıran İngiliz santrfor, 1-2 gün içinde Aston Villa ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

