Beşiktaş'ta 8 isim Kayseri maçında sahada olamayacak!

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birinci hafta erteleme karşılaşmasında birçok yeni transferinden faydalanamayacak.
Yaz döneminde yapılan 12 yeni transferin 8’i Kayseri deplasmanında sahada olamayacak.
El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz takımdaki yerini alamayacak.
Yeni transferlerden Tammy Abraham, Orkun Kökcü, David Jurasek ve Wilfred Ndidi kural gereği forma giyebilecek oyuncular.
Öte yandan Beşiktaş’a Wilfred Ndidi’den iyi haber geldi. Milli takımda sakatlanarak Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarını kaçıran Nijeryalı orta saha takımla beraber çalışmalara başladı.
Deneyimli ismin Kayserispor maçı kadrosunda olması bekleniyor.