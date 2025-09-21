×
Beşiktaş'ta 8 isim Kayseri maçında sahada olamayacak!

#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 14:33

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmada birçok yeni transferinden faydalanamayacak.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birinci hafta erteleme karşılaşmasında birçok yeni transferinden faydalanamayacak. 

Yaz döneminde yapılan 12 yeni transferin 8’i Kayseri deplasmanında sahada olamayacak.

El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz takımdaki yerini alamayacak.

Yeni transferlerden Tammy Abraham, Orkun Kökcü, David Jurasek ve Wilfred Ndidi kural gereği forma giyebilecek oyuncular.

Öte yandan Beşiktaş’a Wilfred Ndidi’den iyi haber geldi. Milli takımda sakatlanarak Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarını kaçıran Nijeryalı orta saha takımla beraber çalışmalara başladı. 

Deneyimli ismin Kayserispor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

