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Beşiktaş'ta 8 isim için derbi kader maçı olacak!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Serdal Adalı
Beşiktaşta 8 isim için derbi kader maçı olacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 07:00

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Solskjaer'den futbolcularla ilgili ayrıntılı rapor istedi.

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Ole Gunnar Solskjaer rapor için derbiye kadar Başkan Adalı’dan süre isterken Chamberlain, Muci, Immobile, Onur, Paulista, Salih, Zaynutdinov ve Mario’nun gönderilmeye aday isimler olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta 9 kişilik Konyaspor karşısında deplasmanda alınan 1-0’lık şok yenilginin yankıları sürüyor... Başkan Serdal Adalı maç sonu oyuncularla yaptığı görüşmede “Göreve gelir gelmez maddi tüm imkanları seferber ettik. Sizlerin rahat bir şekilde oynamanız için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızı kimsenin hayal kırıklığına uğratmasına göz yumamam. Yenilgiler elbette olacak ancak 9 kişilik rakip önünde bu futbol kabul edilemez” dedi. Adalı ayrıca teknik patron Ole Gunnar Solskjaer’le de özel görüşürken takımın durumuyla ilgili net bir rapor istedi.

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GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ SINAV OLACAK

Solskjaer net bir rapor verebilmek için derbiyi beklemeleri gerektiğini ileterek “Galatasaray maçı takımda kalacak ve gidecek oyuncular için önemli sınav olacak. Şu anda kafamızda belirlenen futbolcular var ama kesinlikle Galatasaray maçını bekliyorum” yanıtını verdi. Şu anda Chamberlain, Muci, Immobile, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Salih, Zaynutdinov ve Mario’nun gönderilmeye aday isimler olduğu öne sürüldü.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Serdal Adalı

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