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Beşiktaş'ta 8 eksik, Altay'da stoper belirsizliği! Bu maça iddaa oynayanların %70'i...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Beşiktaşta 8 eksik, Altayda stoper belirsizliği Bu maça iddaa oynayanların %70i...

Son haftalarda beraberliğe abone olan Beşiktaş, düşme hattındaki Altay'la kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Süper Kupa'yı müzesine götürdükten sonra Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, son 3 lig maçının tamamında sahadan beraberlikle ayrıldı ve zirvenin 22 puan gerisine düştü.

Siyah-beyazlılarda Altay maçı öncesi 8 isim maç kadrosuna alınmadı! 

Michy Batshuayi cezası; Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Kevin N'Koudou sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

TD Önder Karaveli sol kanatta Kenan Karaman'a, hücum merkezinde Güven Yalçın'a forma verecek.

Sağ bekte Kerem Kalafat, sol bekte Umut Meraş izleyeceğiz. Orta alandaki üçlünün "Josef de Souza, Necip Uysal & Alex Teixeira" şeklinde oluşması bekleniyor.

ALTAY

Mustafa Denizli ile 13 maç 3 puan sevinci yaşayamayan, Mert Nobre ile üst üste 3 yenilgi tadan Altay; TD koltuğuna Serkan Özbalta'yı oturtup 2 maçta 4 puan toplamayı başardı.

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As stoperlerden Murat Akça cezalı, stoper alternatiflerinden Khaly Thiam ve orta alandan Serge Aka sakat.

Eric Björkander'in savunma partneri İbrahim Öztürk ya da Ceyhun Gülselam olacak. Sakatlığını atlatan Cebrail Karayel sağ bekteki yerine geri dönecek, sol bekte Özgür Özkaya oynayacak.

Cezası sona eren Cesar Pinares'in de ilk 11'de oynaması bekleniyor. Leandro Kappel kanatta devam edecek, Pinares yokken orta alanda görev yapan Martin Rodriguez'in pozisyonu maç saati netleşecek.

Beşiktaşta 8 eksik, Altayda stoper belirsizliği Bu maça iddaa oynayanların %70i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 6 gol)

- Altay'ın ligdeki son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 13 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Beşiktaş ile Altay'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,36 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,44'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,50 iken Misli.com'da 1,59!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%70'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla İstanbul'un siyah-beyazlı takımından 3 puan bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Herkes Misli.com'da, sen neredesin? Hemen üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Beşiktaşta 8 eksik, Altayda stoper belirsizliği Bu maça iddaa oynayanların %70i...

Beşiktaş'ın "Ağaçlı Yol" Marşı...

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#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

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