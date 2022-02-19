Beşiktaş'ta 8 eksik, Altay'da stoper belirsizliği! Bu maça iddaa oynayanların %70'i...

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BEŞİKTAŞ

Süper Kupa'yı müzesine götürdükten sonra Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, son 3 lig maçının tamamında sahadan beraberlikle ayrıldı ve zirvenin 22 puan gerisine düştü.

Siyah-beyazlılarda Altay maçı öncesi 8 isim maç kadrosuna alınmadı!

Michy Batshuayi cezası; Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Kevin N'Koudou sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

TD Önder Karaveli sol kanatta Kenan Karaman'a, hücum merkezinde Güven Yalçın'a forma verecek.

Sağ bekte Kerem Kalafat, sol bekte Umut Meraş izleyeceğiz. Orta alandaki üçlünün "Josef de Souza, Necip Uysal & Alex Teixeira" şeklinde oluşması bekleniyor.

ALTAY

Mustafa Denizli ile 13 maç 3 puan sevinci yaşayamayan, Mert Nobre ile üst üste 3 yenilgi tadan Altay; TD koltuğuna Serkan Özbalta'yı oturtup 2 maçta 4 puan toplamayı başardı.

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As stoperlerden Murat Akça cezalı, stoper alternatiflerinden Khaly Thiam ve orta alandan Serge Aka sakat.

Eric Björkander'in savunma partneri İbrahim Öztürk ya da Ceyhun Gülselam olacak. Sakatlığını atlatan Cebrail Karayel sağ bekteki yerine geri dönecek, sol bekte Özgür Özkaya oynayacak.

Cezası sona eren Cesar Pinares'in de ilk 11'de oynaması bekleniyor. Leandro Kappel kanatta devam edecek, Pinares yokken orta alanda görev yapan Martin Rodriguez'in pozisyonu maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 6 gol)

- Altay'ın ligdeki son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 13 gol)

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Beşiktaş'ın "Ağaçlı Yol" Marşı...