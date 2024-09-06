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Beşiktaş'ta 7.3 milyon euroluk tehlike!

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#Beşiktaş#Aboubakar#Amartey
Beşiktaşta 7.3 milyon euroluk tehlike
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain için Süper Lig, Suudi Arabistan veya Katar gibi seçenekler kaldı. Bu oyuncular gönderilemezse Beşiktaş'tan toplam 7.3 milyon euro ödeme alacaklar.

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Beşiktaş’ın 25 kişilik UEFA listesi belli oldu. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmayı planladığı fakat henüz gönderemediği Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain açıklanan UEFA kadrosunda yer almadı.

Avrupa’da transfer dönemi kapandığı için bu üç futbolcu için Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi seçenekler kaldı. Yabancı kontenjanında da sıkıntı yaşayan siyah beyazlı ekip bu üç ismi 13 Eylül’e gönderemezse sözleşmelerini dondurması söz konusu. Ancak bu durumda kulüp ücretleri ödemeye devam edecek. Aboubakar 3.11 milyon, Chamberlain 2.5 milyon, Amartey de 1.7 milyon Euro garanti ücrete sahip. Beşiktaş eğer yolları ayıramazsa oynatmayı düşünmediği bu üç oyuncuya bu sezon toplam 7.3 milyon euro ödeme yapacak.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Amartey

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