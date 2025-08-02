Beşiktaş'ta 6 futbolcuya daha yol göründü!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçlarının bitimiyle birlikte takımda kalacak ve gönderilecek futbolcuları belirledi. Norveçli çalıştırıcı, bu isimleri başkan Serdal Adalı ile bugün yapacağı toplantıda bildirecek.

Daha önce Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Kerem Atakan Kesgin’i bonservisleriyle gönderen, Göktuğ Baytekin’i Sakaryaspor’a kiralayan ve Semih Kılıçsoy’un Cagliari’ye kiralık transferini tamamlamak üzere olan Beşiktaş’ta, 6 futbolcu ile daha yolların ayrılması bekleniyor.

Teknik direktör Solskjaer’in isimlerini yönetime bugün açıklayacağı futbolcuların Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Joao Mario ve Jean Onana olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı kulüp, bu oyuncuları kiralama ya da satış yoluyla elden çıkaracak.

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