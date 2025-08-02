×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta 6 futbolcuya daha yol göründü!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Solskjaer
Beşiktaşta 6 futbolcuya daha yol göründü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a elenen Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçlarının bitimiyle birlikte takımda kalacak ve gönderilecek futbolcuları belirledi. Norveçli çalıştırıcı, bu isimleri başkan Serdal Adalı ile bugün yapacağı toplantıda bildirecek.

Daha önce Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Kerem Atakan Kesgin’i bonservisleriyle gönderen, Göktuğ Baytekin’i Sakaryaspor’a kiralayan ve Semih Kılıçsoy’un Cagliari’ye kiralık transferini tamamlamak üzere olan Beşiktaş’ta, 6 futbolcu ile daha yolların ayrılması bekleniyor.

Gözden Kaçmasınİtalyanlar duyurdu: Chukwuezein menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbuldaİtalyanlar duyurdu: Chukwueze'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da!Haberi görüntüle

Teknik direktör Solskjaer’in isimlerini yönetime bugün açıklayacağı futbolcuların Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Joao Mario ve Jean Onana olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı kulüp, bu oyuncuları kiralama ya da satış yoluyla elden çıkaracak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Solskjaer

BAKMADAN GEÇME!