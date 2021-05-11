Beşiktaş'ta 6, Fatih Karagümrük'te 5 eksik! Bu maça iddaa oynayanların %41'i...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Derbi maçta Galatasaray'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hasar alsa da hala en büyük favori konumunda.

- Siyah beyazlılarda Atiba Hutchinson cezalı; Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre sakat.

- Galatasaray karşısında forma giyemeyen Kevin N'Koudou iyileşti, kamp kadrosuna dahil edildi.

- Atiba'nın yokluğunda orta alanda Necip Uysal'ın oynaması beklenirken, Cyle Larin hücum merkezinde görev yapacak ve kanatlarda "Ghezzal & N'Koudou" izleyeceğiz.

- TD Sergen Yalçın, derbi yenilgisi sonrasında; "Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Sezon bittiğinde gereken her şeyi konuşacağız..." demişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı sonuçlara göre bu akşam şampiyonluğunu ilan edebilir.

FATİH KARAGÜMRÜK

- Koronavirüs testleri pozitif olan birçok oyuncusundan geçtiğimiz haftalarda yararlanamayan Fatih Karagümrük, ideale yakın bir kadroyla çıktığı Gençlerbirliği mücadelesini 5-1 kazanarak hem rakibini ateş hattının ortasında bıraktı hem de Beşiktaş maçı öncesi kolay teslim olmayacağının altını çizdi.

- Başkan Süleyman Hurma da bunu destekler nitelikte; "Beşiktaş önemli bir kulüp, Sergen'i kardeşim gibi seviyorum, başarılı olmasını da arzu ederim ama bu futbol, orada oğlum da olsa fark edecek bir şey yok..." demişti.

- Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Gaston Campi, Alparslan Erdem ve Kemal Ademi sakat. 32 yaşındaki genç teknik adam Francesco Farioli'nin sahaya süreceği 11, üç aşağı beş yukarı belli.

- Sağ kanatta Alassane Ndao, orta alanda "Biglia, Castro, Bertolacci" üçlüsü, savunmanın göbeğinde "Roco & Zukanovic" ikilisi yeri garanti olan isimler...

- Sol açıkta Jeremain Lens mi oynar; yoksa Fabio Borini kanada geçer de forvette Artur Sobiech mi izleriz, maçtan hemen önce öğreneceğiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 8 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- Fatih Karagümrük'ün son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını 4-1, sezon öncesi hazırlık maçını da 5-2 Beşiktaş kazanmıştı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%41'lik kesim derbi yenilgisine rağmen şampiyonluğa en yakın takım olan siyah-beyazlılardan Fatih Karagümrük karşısında 3 puan bekliyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in Orlando City günleri...