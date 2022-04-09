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Beşiktaş'ta 6 eksik, Alanyaspor'un dikkat çeken istatistiği! Zorlu maçta iddaa'nın favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig
Beşiktaşta 6 eksik, Alanyasporun dikkat çeken istatistiği Zorlu maçta iddaanın favorisi...

Son haftaların formda takımı Alanyaspor, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez taraftarı karşısında çıkacak olan Beşiktaş'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

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BEŞİKTAŞ

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı ilk maçta, Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta 6 eksik var.

Cyle Larin cezalı, Mert Günok sakat; Kerem Kalafat, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup kamp kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısına çıkan kadroya paralel bir 11'le sahada olması bekleniyor...

Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynamaya devam edecek. Savunma üçlüsü bir kez daha "Welinton, Vida & Montero" olacak.

Orta alanın merkezinde, Josef de Souza'nın yanında Miralem Pjanic görebiliriz.

Hücum kanatlarının birinde Rachid Ghezzal'in forması garanti; diğeri için Güven Yalçın ile Alex Teixeira arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz. En ileride Michy Batshuayi forma giyecek.

ALANYASPOR

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Son 5 lig maçında 4 galibiyet çıkaran Alanyaspor'da ise Famara Diedhiou deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Francesco Farioli, Diedhiou'nun ilk 11'de başlamadığı son 3 maçta sırasıyla Efecan Karaca'yı, Oğuz Aydın'ı ve Daniel Candeias'ı "sahte 9" olarak kullandı.

Çaykur Rizespor karşısında olduğu gibi yine Candeias en ileride başlarsa, Efecan Karaca sağ kanada geçecektir.

Sağ bekte Juanfran, orta alanın savunma tarafında Joao Novais, hücum geçişlerinde Efkan Bekiroğlu ile Emre Akbaba kadronun değişmez isimleri olarak göze çarpıyor.

Son 7 haftaya girerken 2. sıradaki Konyaspor'un 6 puan gerisinde olan Alanyaspor puan kaybı yaşamak istemiyor...

Beşiktaşta 6 eksik, Alanyasporun dikkat çeken istatistiği Zorlu maçta iddaanın favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın son 5 lig maçında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 16 gol)

- Alanyaspor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%50'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla siyah-beyazlı ekibin 3 puana yakın olduğunu düşünüyor...

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%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Beşiktaşta 6 eksik, Alanyasporun dikkat çeken istatistiği Zorlu maçta iddaanın favorisi...

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'in Lyon günlerinden enfes bir frikik golü! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig

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