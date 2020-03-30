Beşiktaş'ta 5 yolcu

ALGIN nedeniyle tüm kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş da futbol operasyonlarını durdursa da yönetim yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ önceki gün telekonferansla yaptıkları toplantıda yeni dönem için alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundular. Toplantıda, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Diaby, Rebocho, Elneny ve kaleci Karius’la yolların ayrılması, genç golcü Güven Yalçın’ın ise tecrübe kazanması için bir Süper Lig ekibine kiralanması kararı çıktı.

GÖKHAN, CANER VE ATİBA İLE PAZARLIK

YÖNETİM ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak. Bu üç isimle de devam etmek isteyen yönetim buna karşın içinde bulunduğu şartlar gereği pazarlıkta bir tavan fiyat belirleyecek ve kabul etmeyenle el sıkışarak yollarını ayıracak. Başkan Ahmet Nur Çebi, “Dönem fedakarlık dönemi... Kulübün içinde bulunduğu durumu tüm oyuncularımız biliyor. Bizden önceki yönetimden alamadıkları prim ve maaşları da biliyorlar. Geldiğimizde tüm oyuncuların parasal sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve ödemeler yaptık. Bu nedenle transferde daha akıllı ve hesaplı davranacağız” dedi.