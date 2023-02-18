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Beşiktaş'ta 5 oyuncu tamam, sıra Fabio Borini'de

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#Beşiktaş#Fabio Borini#Transfer
Beşiktaşta 5 oyuncu tamam, sıra Fabio Borinide
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 07:00

Beşiktaş, ara transferde kadrosunda ciddi bir değişime gitti. Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Colley’in ardından son olarak Maxim’i transfer eden Beşiktaş, buna karşın Weghorst, Boyd ve Josef ile yollarını kesin olarak ayırdı; Oğuzhan Akgün, Emrecan ve Montero’yu da sezon sonuna dek kiralık gönderdi. Siyah beyazlılar, Karagümrük’ten Fabio Borini’yi alarak transfer operasyonunu tamamlamayı hedefliyor.

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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunda ciddi bir değişime gitti. 5 yeni isimle anlaşmaya varan siyah beyazlılar, buna karşın 6 oyuncuyla yollarını ayırdı. İlk olarak Al-Nassr’dan Vincent Aboubakar’ı bedelsiz olarak renklerine bağlayan Beşiktaş, daha sonra Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’i 3.2 milyon Euro, Kayserispor’dan Onur Bulut’u 1 milyon Euro, Sampodria’dan Omar Colley’i 2.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

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BONSERVİSLERE 6.5 MİLYON EURO

Son olarak deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK’den Rumen 10 numara Alexandru Maxim, kiralık olarak siyah beyazlı renklere katıldı. Maxim’in kiralama bedeli hariç transfer ettiği futbolcuların bonservislerine 6.5 milyon Euro harcayan Beşiktaş, kiralık gelen Wout Weghorst’un 2 milyon 825 bin Euro karşılığında Manchester United’a gitmesine izin verirken, Javi Montero’yu Hamburg’a, Emrecan Uzunhan’ı Antalyaspor’a, Oğuzhan Akgün’ü Sakaryaspor’a kiraladı; Josef de Souza ve Tyler Boyd’un da sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti.

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BORİNİ YILLIK 1.7 MİLYON EURO İSTİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetiminin sıradaki hedefi, Vavacars Karagümrük’te forma giyen Fabio Borini. Santrfor mevkisinin yanı sıra her iki kanatta oynayabilen Borini, bu sezon Karagümrük formasıyla oynadığı 21 resmi maçta 14 gol, 8 asist üretti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun yıllık 1.7 milyon Euro istediği, pazarlıklarını sürdüren siyah beyazlı yöneticilerin bu rakamı indirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi.

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#Beşiktaş#Fabio Borini#Transfer

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