Beşiktaş'ta 5 isme yol göründü!

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gitti. Siyah beyazlı ekip Graz'dan karayoluyla Slovenya'nın Maribor kentindeki Habakuk Hotel’e geçti. 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada kamp yapacak olan Kartal ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Siyah beyazlı ekip burada geçirdiği süreçte üç hazırlık maçı yapacak akabinde İstanbul’a dönecek.

Brad Friedel, oyuncuların menajerleriyle bir araya geldi

Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda bu beş isme kadroda düşünülmedikleri belirtilerek kendilerine kulüp bulmaları istendi.

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Yönetim Danışmanı Brad Friedel oyuncuların menajerleri ile temasa geçerek "Kulüp bulursanız size gerekli kolaylıkları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Beş oyuncu da büyük umutlarla alındı ama bekleneni veremedi

Bu isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain uzun süreli sakatlığı nedeniyle takıma yeterince katkı sağlayamazken geçen sezon sadece 20 maçta şans bulabildi ve 4 gol attı. Tıpkı Chamberlain gibi çok büyük umutlarla alınan Ante Rebic de 23 maçta 1 gol, 4 asistle oynarken büyük hayal kırıklığı yarattı. Tayfur Bingöl ve Daniel Amartey de istikrarsız performansları ile güven vermezken Tayfur ilerleyen yaşı, Amartey yabancı kontenjanı nedeniyle gözden çıkarıldı. Kiralık oynayan Montero da Van Bronckhorst’un planlarında yer almıyor.

İlk sınav Dinamo Zagreb'e karşı

Beşiktaş, Slovenya kampında üç hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip ilk olarak 13 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb, ardından 17 Temmuz Çarşamba günü de Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibiyle oynayacak. Siyah beyazlı ekip 20 Temmuz’da Avusturya’nın Grazer AK ekibiyle karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek. Beşiktaş bu sezonki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

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