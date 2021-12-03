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Beşiktaş'ta 5 eksik, orta sahaya sürpriz tercih! Kasımpaşa cuma günü oynadığı son 17 iç saha maçında...

#Misli.Com#İddaa#Kasımpaşa Beşiktaş
Beşiktaşta 5 eksik, orta sahaya sürpriz tercih Kasımpaşa cuma günü oynadığı son 17 iç saha maçında...

Son 4 lig maçında 1 puan dahi alamayan Beşiktaş, Hakan Kutlu önderliğindeki Kasımpaşa'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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KASIMPAŞA

Sezona Şenol Can'la başlayan, henüz 2. haftada koltuğu Cihat Arslan'a emanet eden Kasımpaşa Yönetimi; ilk 10 haftada sadece 6 puan toplanınca Arslan'ı da yollayıp yerine Hakan Kutlu'yu getirmişti.

Kutlu ilk maçında, Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 kazandı ama geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında alınan 0-0'lık beraberlik öncesi üst üste 2 yenilgi almıştı.

Nabil Dirar ve Loret Sadiku dışında takımda önemli bir eksik yok, hafta arası kupada Alanya Kestelspor'u 5-0'la geçip morallendiler.

Savunma ikilisi, "Jeffrey Bruma & Ryan Donk" Kestelspor karşısında oynatılmadı. Dinlendirildi... Hatta as kaleci Harun Tekin, sağ bek Florent Hadergjonaj, sağ açık Yusuf Erdoğan ve santrfor Nicolai Jörgensen de riske edilmeyen isimler arasındaydı.

Kasımpaşa'nın "Cuma maçları" özelinde enteresan da bir istatistiği mevcut... OPTA'ya göre Süper Lig'de cuma günleri oynadıkları son 17 iç saha maçının sadece 2'sini kaybettiler. (10 galibiyet - 5 beraberlik)

BEŞİKTAŞ

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Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden Beşiktaş'ta ise Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Mert Günok sakatlıkları; Necip Uysal cezası nedeniyle kadroya alınmadı. Francisco Montero hakkında kulüpten sakatlık ya da kadro dışı kararı gibi resmi bir açıklama gelmedi.

TD Sergen Yalçın'ın orta alanda Josef de Souza'nın yanında Can Bozdoğan'a şans vermesi bekleniyor.

Sağ bekte Valentin Rosier, stoperde "Vida & Welinton" ikilisini izleyeceğiz. Kalede Ersin Destanoğlu olacak, Rıdvan Yılmaz ile Umut Meraş arasındaki sol bek kararı maç saati verilecek.

Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou görev yapacak; Cyle Larin'i hücum bölgesinde, Michy Batshuayi'ye daha yakın göreceğiz.

Geçen hafta Giresunspor karşısına da benzer formatta çıkılmış ancak Necip Uysal'ın oyundan atılmasıyla orta alanda Miralem Pjanic'in üzerine ekstra yük binmişti. Hafta arası Pjanic hakkında sakatlık açıklaması da yapıldı ancak Bosna Hersekli yıldız maç kadrosundaki yerini aldı.

Beşiktaşta 5 eksik, orta sahaya sürpriz tercih Kasımpaşa cuma günü oynadığı son 17 iç saha maçında...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa'nın Hakan Kutlu ile çıktığı 4 maçın 3'ü "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 8 gol)

- Beşiktaş deplasmanda oynadığı 4 lig maçının tamamını kaybetti, 3'ünde ilk yarıları da geride kapattı!

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SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Kasımpaşa ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,69 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,78'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,46 iken Misli.com'da 1,54!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%70'lik kesim siyah-beyazlıların kötü gidişi Kasımpaşa karşısında durduracağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Beşiktaşta 5 eksik, orta sahaya sürpriz tercih Kasımpaşa cuma günü oynadığı son 17 iç saha maçında...

Beşiktaş, Can Bozdoğan transferini bu video ile duyurmuştu...

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#Misli.Com#İddaa#Kasımpaşa Beşiktaş

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