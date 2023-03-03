Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez birlikte forma giyecek

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Ligde pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş’in, son Antalyaspor maçına göre büyük değişiklikler yapması bekleniyor. Güneş’in ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Maxim ile Omar Colley’i ilk kez Ankaragücü önünde sahaya süreceği öğrenildi. Erteleme maçında kadroda olmadıkları için oynayamayan ve ilk kez forma giyecek bu iki futbolcunun yanı sıra Aboubakar ile Hadziahmetovic de 11’e dönecek.

ONUR BULUT 2. YARIDA

Ara transferde gelen isimlerden Aboubakar 4 karşılaşmada, Hadziahmetovic de sadece Sivas mücadelesinde siyah beyazlı formayı giyerken onlar da Antalya erteleme maçında oynayamamıştı. Bir diğer yeni transfer Onur Bulut ise büyük ihtimalle ikinci yarıda şans bulacak. Ghezzal dışında eksiğin bulunmadığı Beşiktaş’ta 5 yeni isim görev alırsa Ankaragücü karşısında takımın yarıya yakını değişmiş olacak.

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GÖZDEN DÜŞEN YILDIZLAR ELDE KALDI

Kartal’da gözden çıkarılan Dele Alli, Muleka, N’Koudou ve Saiss’te belirsizlik sürüyor. Avrupa’da transfer kapandığı için Uzak Doğu ve Arap ülkelerine transfer söz konusu olsa da Saiss haricinde buralardan da teklif yok. Faslı oyuncu, İngiltere’ye dönmek isterken diğer üçlü 5 Mart’a kadar Süper Lig’de bir takıma gitmezse Kartal’da kalacaklar.