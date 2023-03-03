Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez birlikte forma giyecek

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Ankaragücü
Beşiktaşta 4 yeni transfer ilk kez birlikte forma giyecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Siyah beyazlı takımda dört yeni transfer ilk kez birlikte forma giyecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ara transferde takıma katılan isimlerden Maxim, Colley, Aboubakar ve Hadziahmetovic’i ilk kez birlikte Ankaragücü karşısında sahaya sürmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Ligde pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş’in, son Antalyaspor maçına göre büyük değişiklikler yapması bekleniyor. Güneş’in ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Maxim ile Omar Colley’i ilk kez Ankaragücü önünde sahaya süreceği öğrenildi. Erteleme maçında kadroda olmadıkları için oynayamayan ve ilk kez forma giyecek bu iki futbolcunun yanı sıra Aboubakar ile Hadziahmetovic de 11’e dönecek.

Gözden Kaçmasın

Lionel Messinin eşi Antonella Roccuzzonun ailesine ait bir süpermarkete ateş açıldı Arjantinli yıldıza tehdit mesajıLionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete ateş açıldı! Arjantinli yıldıza tehdit mesajıHaberi görüntüle

ONUR BULUT 2. YARIDA

Ara transferde gelen isimlerden Aboubakar 4 karşılaşmada, Hadziahmetovic de sadece Sivas mücadelesinde siyah beyazlı formayı giyerken onlar da Antalya erteleme maçında oynayamamıştı. Bir diğer yeni transfer Onur Bulut ise büyük ihtimalle ikinci yarıda şans bulacak. Ghezzal dışında eksiğin bulunmadığı Beşiktaş’ta 5 yeni isim görev alırsa Ankaragücü karşısında takımın yarıya yakını değişmiş olacak. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştıBeşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştıHaberi görüntüle

GÖZDEN DÜŞEN YILDIZLAR ELDE KALDI

Kartal’da gözden çıkarılan Dele Alli, Muleka, N’Koudou ve Saiss’te belirsizlik sürüyor. Avrupa’da transfer kapandığı için Uzak Doğu ve Arap ülkelerine transfer söz konusu olsa da Saiss haricinde buralardan da teklif yok. Faslı oyuncu, İngiltere’ye dönmek isterken diğer üçlü 5 Mart’a kadar Süper Lig’de bir takıma gitmezse Kartal’da kalacaklar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Ankaragücü

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu